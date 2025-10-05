Gazzetta – Cosa manca ancora al Napoli? C’è un’intesa da raffinare

Le certezze con quei Fantastici 4 ai quale ora è impossibile rinunciare. Perché il tempo per le prove sta per finire, dopo la prossima sosta per le nazionali inizieranno le settimane piene di impegni, con Champions e turno infrasettimanale. Bisogna sfruttare ancora questo turno per migliorare l’intesa in mezzo al campo e permettere a De Bruyne e McTominay di trovare quella alchimia insieme che può permettere al Napoli di volare. Il belga e lo scozzese sono armi letali che per ora al momento sparano a intermittenza e mai insieme. Soltanto contro il Sassuolo, al debutto, sono stati protagonisti insieme e Conte si aspetta di rivedere presto i due trascinare il suo Napoli. Kevin, dopo l’exploit di Champions, ora cerca il primo gol al Maradona. Scott, dopo un inizio di stagione complicato anche per via di qualche acciacco di troppo in preparazione, vuole tornare leader e decisivo. Loro continuano a scambiarsi di posizione ma a volte finiscono per pestarsi i piedi. Su questo c’è da lavorare e migliorare. E la partita resta il miglior allenamento possibile. Fonte: Gazzetta

