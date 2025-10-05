Contro il Genoa sarà tridente puro, quello con Neres

Alcuni organi di informazione non ipotizzano cambi per il Napoli che oggi affronterà il Genoa al Maradona, altri non parlano di turnover, ma di un ritorno ad un tridente “puro”, uno con Neres per intenderci. E’ di questo avviso, per esempio, il CdS che scrive: “Contro il Genoa, invece, partirà per la prima volta dall’inizio, a sinistra del tridente. Un tridente vero, dicevamo puro, con due esterni e un centravanti. Per la precisione: Politano confermato a destra, titolare per l’ottava volta su otto, e Hojlund a recitare da totem dell’attacco per la sesta volta consecutiva. Sempre dal primo da quando è arrivato a Napoli, con 3 gol sul carnet: uno in campionato al Franchi, due al Maradona contro lo Sporting. Mercoledì. Ricordi freschissimi ispirati da De Bruyne, 81 minuti in Champions e un en plein che oggi osserverà una pausa. Quantomeno nella prima fase. E così, in mediana tornerà il tris dello scudetto, la filastrocca che un anno fa si recitava a memoria: Anguissa, Lobotka in regia e McTominay da autentica mezzala sinistra. Le vecchie consegne tecnico-tattiche, insomma.”

