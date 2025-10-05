Conte: “Percorso vergine, stagione più complessa. De Bruyne fondamentale, ma va gestito”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è interevnuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Napoli Genoa, ecco le sue parole:

Reazione dopo due infortuni importanti, come stanno Politano e Lobotka?

Le condizioni di Politano e Lobotka saranno valutate nei prossimi giorni. Affaticamento al bicipite per Politano, mentre Lobotka è scivolato sul terreno ed ha sentito una fitta in zona pube-adduttore. Bisognerà fare delle valutazioni.

Cambio modulo?

Quando fai il 4-3-3 l’obiettivo è avere giocatori forti nell’uno contro uno, isolando il giocatore per provare a sfruttare questa caratteristica in fase di possesso.

Triplo impegno e gestione di energie?

Con il Pisa ce la siamo complicata noi la vita. Il nostro è un percorso vergine, non siamo come le altre squadre che l’anno scorso hanno già fatto l’Europa e sono strutturate. Noi abbiamo dovuto sfruttare la rosa aggiungendo 9 giocatori. Questo vuol dire che abbiamo vinto un campionato in modo straordinario. Ripeto che per noi questa sarà la stagione più complessa, dobbiamo inserire tanti giocatori che, a parte De Bruyne, arrivano da realtà diverse. Hanno tutti bisogno di giocare e migliorare, noi stiamo facendo un percorso vergine a differenza delle altre. Ci stiamo strutturando ed è inevitabile che qualche volta paghi dazio a livello di scelte da fare.

Hojlund e De Bruyne?

Rasmus ha 22 anni e allo United era messo in disparte. Ha margini di crescita importanti, deve lavorare per fare sempre meglio. Su De Bruyne bisogna gestirlo nei vari impegni, cerco di gestire questa situazione. Con il Pisa avevo tenuto fuori Lobotka e Anguissa, mentre oggi ho preferito partire con il 4-3-3. Kevin è integrato con noi e ci stiamo capendo a 360°, per me è importante perchè ci da qualità in mezzo al campo. Tutti quelli che sono entrati nella ripresa ci hanno dato una mano. Stiamo facendo il nostro percorso, cercando di alzare il livello di chi è arrivato quest’anno. Loro devono essere belli forti e aiutarci.

Vedrò Juve-Milan?

Se arrivo a casa in tempo, la vedo volentieri. Ho passione per il calcio e se riesco la vedo con piacere.