Con l’arrivo di Conte è tornato l’entusiasmo, e per il Maradona è sempre sold out

I tifosi del Napoli, con l’arrivo di Conte hanno ritrovato l’entusiasmo forte che si era affievolito nella stagione post terzo scudetto. Il Mattino scrive: Le file, una volta, erano davanti alle ricevitorie. Ora, invece, davanti a un monitor. Ma anche questa sera sarà un altro spettacolo da favola, con le tribune gremite. Ma sarebbero anche di più se il settore riservato al settore ospiti fosse destinato ai tifosi azzurri. Ma tant’è. Non è più questione di big match o di gare-spareggio: si va allo stadio a ogni gara di Conte. Perché con lui, ormai, è tornato l’entusiasmo di una volta. Per scelta del club, ovviamente legata a ragioni economiche, la quota destinata agli abbonati si è fermata a poco meno di 24mila tessere. Ma questa estate, per le richieste arrivate al club azzurro, potevano tranquillamente essere venduti 80mila abbonamenti. Non è una esagerazione.

Lo dimostra la rapidità con cui i biglietti delle singole partite vengono acquistati: ormai, per stasera c’è ancora la disponibilità per qualche tagliando dei settori inferiori. Ma la febbre Napoli era chiara già dall’estate dei pienoni sia nel ritiro in Trentino che in quello in Abruzzo: per tutte le amichevoli, è stato sempre esposto il cartello del sold-out”.
