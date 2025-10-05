CdS – Napoli-Genoa, Neres in campo dal primo minuto

Il Napoli affronterà il Genoa questa sera al Maradona per la sesta di campionato di Serie A, e come sottolinea il Corriere dello Sport, pare che ci sia ingresso da titolare per David Neres. “La grande novità della giornata, insomma, sarà la prima di Neres da titolare in questa stagione: non accadeva dalla partita con l’Empoli al Maradona del 14 aprile. Quasi sei mesi, 174 giorni. All’epoca, a condizionare il suo impiego fu un infortunio muscolare rimediato proprio nel momento decisivo della cavalcata scudetto, mentre ora, cioè dall’estate a Castel di Sangro, Conte ha orientato le sue scelte verso un altro tipo di orizzonti tecnici e tattici, lanciando la convivenza dei quattro centrocampisti, con rotazioni continue e McTominay più defilato a sinistra in partenza. Fatto sta che finora Neres ha collezionato in totale 91 minuti in cinque presenze, tre in campionato (52’) e due in Champions (39’)”.

Factory della Comunicazione