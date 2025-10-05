NewsCalcioNapoli

"Buongiorno tornerà contro il Torino"

By Filippo Maria Aiello
Il Napoli ha affrontato anche il Genoa senza quella che, sulla carta, è la coppia dei difensori centrali titolari: Buongiorno e Rrahmani. Il primo è fermo ai box ancora ormai da parecchio tempo, sono ormai numerosi gli infortuni dell’ex Torino, e l’edizione odierna del Corriere dello Sport scrive quanto segue a tal riguardo: “Oggi al centro ci saranno di nuovo Beukema e Juan Jesus perchéBuongiorno tornerà col Torino dopo la sosta. Conte ha reinventato il Napoli che qualcosa può aver pagato, nonostante le buone prove dei singoli, in modo particolare di Juan Jesus che l’allenatore ha elogiato definendolo «immortale» o di Spinazzola. 

Per quanto riguarda i tempi di recupero di Amir Rrahmani, invece, sono ancora da definire.

