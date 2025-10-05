Ariatti: “Ostigard è legatissimo al Napoli, spero sia accolto bene!”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Luca Ariatti, intermediario di Leo Ostigard

“Il Genoa verrà a Napoli come una squadra che ha bisogno di fare punti quindi dovrà fare una partita accorta. Immagino che proverà a difendersi bene e poi colpire sfruttando le palle da fermo e qualche ripartenza. Credo che il Napoli controllerà il gioco, il Genoa si difenderà con ordine provando a colpire in maniera mirata. In serie A il livello si sta alzando sempre di più, ci sono allenatori che vogliono fare bene e vedo grande concentrazione da parte di tutti.

Ostigard? La preparazione a Napoli era stata fatta bene, aveva apprezzato l’arrivo del mister e la forte mentalità vincente. Poi, il mercato ha dato la possibilità a Leo di andare al Rennes e così è stata presa la scelta. Il Napoli non si è opposto, ci ha lasciato prendere sempre decisioni in maniera autonoma e di questo devo ringraziarlo.

Quando sono andato a trovare Ostigard a Rennes aveva una gigantografia con lo scudetto sul petto nella sua stanza! Ha deciso di immortalare dei momenti con la maglia del Napoli nella sua vita. questa la dice lunga sul feeling che ha con Napoli e mi auguro che il pubblico lo accolga in maniera positiva per dargli merito per quanto fatto in 2 anni a Napoli.

Non credo che quest’anno una squadra farà una corsa a sé, credo che un gruppo di squadre si alterneranno in questo primo posto”.