NewsCalcioInterviste

Anguissa: “I tre punti contano più di tutto, dedico l’MVP a mio figlio”

By Emanuela Menna
0

Ai microfoni di Dazn è intervenuto il MVP della serata, Frank Zambo Anguissa, rilasciando alcune dichiarazioni nel post partita. Ecco le sue parole:

Factory della Comunicazione

I tre punti sono quello che conta questa sera. Un altro premio da MVP? Non mi interessa, lo dedico a mio figlio che mi chiede sempre un trofeo nuovo in ogni partita.  Per la squadra è importante questa vittoria.

Rapporto con Conte? Io cerco sempre di aiutare la squadra, ma decide il mister. Abbiamo una squadra forte e dobbiamo continuare così. I moduli non cambiano nulla per me, noi siamo una squadra e ascoltiamo sempre ciò che dice il mister.”

 

Potrebbe piacerti anche
News

NAPOLI-GENOA: TOP & FLOP

News

Anguissa: “Vittoria di carattere, il Napoli non molla mai”

News

RIVIVI IL LIVE Napoli 2-1 Genoa: Rimonta Napoli!! A Ekhator rispondono Anguissa e…

News

McTominay, non è crisi: è solo questione di ritrovare brillantezza

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.