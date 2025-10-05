Anguissa: “I tre punti contano più di tutto, dedico l’MVP a mio figlio”

Ai microfoni di Dazn è intervenuto il MVP della serata, Frank Zambo Anguissa, rilasciando alcune dichiarazioni nel post partita. Ecco le sue parole:

“I tre punti sono quello che conta questa sera. Un altro premio da MVP? Non mi interessa, lo dedico a mio figlio che mi chiede sempre un trofeo nuovo in ogni partita. Per la squadra è importante questa vittoria.

Rapporto con Conte? Io cerco sempre di aiutare la squadra, ma decide il mister. Abbiamo una squadra forte e dobbiamo continuare così. I moduli non cambiano nulla per me, noi siamo una squadra e ascoltiamo sempre ciò che dice il mister.”