NewsCalcio

Allegri su Modric: “È un esempio per tutti quelli che giocano a calcio”

Ecco le sue parole

By Vincenzo Buono
0

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato così a DAZN riguardo l’esultanza di Modric contro il Napoli:

Factory della Comunicazione

“L’esultanza di Modric dopo Milan-Napoli? Sì, è una scena che ho visto più volte dopo la partita perché un gesto così ti fa capire tutta la passione e importanza di questo sport. Luka ha passione, ama il calcio altrimenti non si spiega quello che ha fatto in Milan-Napoli. Uno come lui ha vinto tantissimo, ha vinto il Pallone d’oro, e alla fine della partita si inginocchia in mezzo al campo. Questo è un esempio per tutti quelli che giocano a calcio”.

Potrebbe piacerti anche
News

Nesta: “Scudetto? Inter ha una struttura per reggere il doppio impegno”

News

Napoli, la difesa fa i conti con gli infortuni

Approfondimento

Il Museo Maradona: un viaggio emotivo per ritrovare un pezzo di sè

News

Primavera, Napoli ko: la Roma passa 2-0 al Piccolo

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.