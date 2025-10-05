Allegri su Modric: “È un esempio per tutti quelli che giocano a calcio”

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato così a DAZN riguardo l’esultanza di Modric contro il Napoli:

“L’esultanza di Modric dopo Milan-Napoli? Sì, è una scena che ho visto più volte dopo la partita perché un gesto così ti fa capire tutta la passione e importanza di questo sport. Luka ha passione, ama il calcio altrimenti non si spiega quello che ha fatto in Milan-Napoli. Uno come lui ha vinto tantissimo, ha vinto il Pallone d’oro, e alla fine della partita si inginocchia in mezzo al campo. Questo è un esempio per tutti quelli che giocano a calcio”.