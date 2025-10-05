Addio a Gianni Punzo, il vicepresidente gentiluomo: il ricordo commosso delle Napoli Legends

Un commosso omaggio è stato rivolto a Gianni Punzo, imprenditore e storico vicepresidente del Napoli durante l’era di Maradona, recentemente scomparso all’età di 88 anni. A ricordarlo è stata l’associazione Napoli Legends, composta da ex calciatori azzurri di ogni epoca, da Vinicio a Kvaratskhelia.

Nel messaggio, i campioni del passato evocano con emozione lo storico 10 maggio 1987, giorno del primo scudetto partenopeo, sottolineando quanto Punzo sia stato vicino alla squadra con affetto, disponibilità e sempre con il sorriso. Descritto come un uomo generoso, rispettoso e appassionato, viene ricordato non solo per la sua competenza calcistica, ma soprattutto per la sua umanità e per l’amore profondo verso Napoli, città che considerava la capitale del mondo.

Il gruppo lo saluta con affetto, certo che anche da lassù continuerà a pensare e creare qualcosa di speciale per la sua città.

Fonte: Il Mattino