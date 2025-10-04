Zerbin: “Nicola mi fa sentire importante, mi sta disegnando un ruolo”

Una vita in prestito. Con un unico comune denominatore: il Napoli. Club e città a cui Alessio Zerbin resta legatissimo. I campioni d’Italia lo hanno preso nel 2017, senza mai mollarlo. Viterbese, Cesena, Pro Vercelli, Frosinone, Monza, Venezia e ora la Cremonese con cui sta scuotendo le gerarchie del campionato, le tappe di una carriera sgorgata però nell’Inter. Che oggi sfiderà a San Siro. L’intervista de La Gazzetta dello Sport: Una vita in prestito. Con un unico comune denominatore: il Napoli.I campioni d’Italia lo hanno preso nel 2017, senza mai mollarlo. Viterbese, Cesena, Pro Vercelli, Frosinone, Monza, Venezia e ora la Cremonese con cui sta scuotendo le gerarchie del campionato, le tappe di una carriera sgorgata però nell’Inter. Che oggi sfiderà a San Siro. L’intervista de La Gazzetta dello Sport:

“Tutte esperienze che mi sono servite per aggiungere un mattoncino in più. Mi hanno formato, abituandomi a tenere duro. Sono state una risorsa”.

A Cremona è in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Il club potrebbe scommettere su di lei. È uno stimolo?

“Sì, lo è. Sento fiducia. L’idea che ci possa essere un discorso in prospettiva mi fa sentire importante, ho voglia di ripagare questa fiducia”.

Cosa c’è dietro l’exploit della Cremonese?

“Tanto lavoro innanzitutto. Da subito ho percepito la voglia di tutti di crescere. A Como siamo andati sotto e l’abbiamo ripresa, abbiamo vinto a San Siro e nelle gare meno brillanti non abbiamo subìto gol. Possiamo fare grandi cose, lottando”.

Siete la sorpresa di questo avvio di campionato.

“L’obiettivo primario è la salvezza. Certo, i risultati ci danno coscienza e consapevolezza della nostra forza, però teniamo le ali molto basse perché la Serie A non perdona. Contro il Sassuolo abbiamo mollato per dieci minuti e abbiamo preso due gol”.

Cinque gare da titolare. Nicola crede molto in lei.

“Gli sono grato perché mi ha fatto sentire importante. Già al primo contatto mi era piaciuto il modo chiaro con cui mi ha spiegato cosa voleva da me. Ora mi sento in debito nei suoi confronti”.

Le sta disegnando addosso anche un ruolo un po’ diverso nel 3-5-2.

“Vero. Ho le caratteristiche di un esterno offensivo, ma da un anno sto curando di più la fase difensiva. La doppia dimensione è imprescindibile”.

Lei ha detto: “Mio padre ha fatto l’operaio. Io mi diverto in campo, non posso dire che lavoro”.

“Per me il calcio è divertimento. Fatica e sofferenza per arrivare al risultato esistono, ma quando sono felice in partita e in allenamento rendo di più”.

Vardy si è ambientato?

“È un ragazzo straordinario. Si è calato nel gruppo con umiltà e serenità: ha una carriera formidabile alle spalle ma si è rimesso in gioco. È un esempio”.

Oggi sfiderà l’Inter dove è cresciuto.

“Ho tanti ricordi belli. Sono stato all’Inter sette anni, dai pulcini ai giovanissimi, ho girato l’Europa. San Siro era la mia casa, uno stadio speciale, ogni volta che torno provo la stessa magia ed emozione. Da raccattapalle ho seguito l’anno del Triplete”.

Ricordi particolari?

“Quando si entrava in campo prima, per scuotere il telone della Champions, la musica… Ricordo la semifinale vinta 3-1 col Barcellona. Ho in camera la foto di Oliviero Toscani per il centenario. Dietro ai giocatori, i ragazzi delle giovanili e io in prima fila. La mia prima partita fu Inter-Juventus: gol di Trezeguet e Camoranesi. Uscii prima dallo stadio perché il giorno dopo dovevo andare a scuola: sentii il boato per il gol di Maniche, ma vinse la Juve”.

I suoi modelli?