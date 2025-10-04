Tra emergenze e riscatti: il cammino verso il titolo nel segno della versatilità

Quando Kvaratskhelia ha lasciato Napoli per il PSG, Conte ha inizialmente affidato la fascia sinistra a Neres. Ma con l’infortunio del brasiliano, è toccato a Spinazzola salire di posizione. A febbraio, con gli esterni ridotti all’osso, Conte ha rispolverato il 3-5-2, uno schema familiare per lui. E lì, Raspadori ha preso il palcoscenico, affiancando Lukaku in attacco con grande spirito di sacrificio.

Factory della Comunicazione

Il Napoli ha attraversato una fase di assestamento, poi ha ritrovato la via del successo. E alla fine, è tornato il caro 4-3-3: il modulo della svolta, del successo contro il Cagliari, del contributo generoso di un Raspadori trasformato anche in esterno.

Numeri? Solo una facciata. Il vero motore di tutto è stato lo spirito collettivo, la capacità di adattarsi e la guida sicura di Conte. Un Napoli che cambia volto, ma resta sempre fedele a se stesso.