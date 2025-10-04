NewsCalcioNapoli

Silooy: “Sam bravissimo difensore. Lang? Si esprime bene nel 4-3-3”

Ecco le sue parole

By Vincenzo Buono
Il vice allenatore dell’Ajax femminile, Sonny Silooy, ha parlato a TMW. Ecco le sue dichiarazioni:

Il Napoli ha Beukema e Lang: pensi avranno successo in azzurro?

“Sam è un bravissimo difensore, ha giocato bene in tutte le squadre in cui è stato, per questo si è meritato il Napoli. Lang è una persona speciale, era qui all’Ajax. A volte è speciale nel senso positivo, altre in negativo: questo dipende molto da come viene gestito dall’allenatore. Se l’allenatore lo rende felice, allora può fare belle cose. Non so se ora lo sia, ma il mister è Conte e lui sa cosa serve per vincere al Napoli”.

Di certo Conte non gioca con un modulo che lo favorisce:

“Certamente anche questo è un aspetto da considerare, lui gioca con il 3-5-2 e Lang è uno che si esprime bene nel 4-3-3. In questo modo uno come Lang, un’ala pura, è depotenziato, non può esprimersi al meglio”.

Una ex colonna dell’Ajax come lei, Cristian Chivu, guida oggi l’Inter in Italia. Che ne pensa di lui?

“La sua storia come calciatore la conosciamo, come tecnico è giovane, è partito da una squadra più piccola e oggi ha in mano l’Inter. Lì devi essere non solo un allenatore, ma un gestore di un gruppo di persone, che sono anche grandi giocatori. Il suo compito più difficile è quello di convincere queste persone a fare quello che vuole lui, ad andare in guerra per lui. Quando raggiungi quell’obiettivo, poi puoi fare anche errori”.

Fonte: TMW

