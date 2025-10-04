Serie B, settima giornata: Avellino fermato dal Mantova! Vincono Bari, Monza e Venezia

Dopo le fatiche del turno infrasettimanale, la Serie B ha ripreso il suo cammino nel pomeriggio con le gare della settima giornata. Non è andato oltre lo 0-0 l’Avellino fra le mura amiche contro il Mantova: alla squadra di Biancolino è stato annullato anche un gol a metà ripresa da parte di Besaggio ma il muro eretto dai virgiliani ha prevalso. Netto successo per il Venezia, che ha battuto con un secco 3-0 il Frosinone fino al fischio d’inizio imbattuto. Possono sorridere anche Bari e Monza, che hanno la meglio rispettivamente su Padova e Catanzaro in entrambi i casi per 2-1: un risultato che fa respirare i due allenatori, Caserta e Bianco, considerati a rischio per i recenti risultati.

Sono ora in campo Spezia e Palermo, mentre chiuderanno il sabato Cesena e Reggiana (in campo alle 19.30). Domani, domenica, spazio alle ultime sfide fra le quali spicca Carrarese-Juve Stabia.

RISULTATI

Avellino-Mantova 0-0

Bari-Padova 2-1

Monza-Catanzaro 2-1

Venezia-Frosinone 3-0

Spezia-Palermo 0-1 (in corso)

Cesena-Reggiana: ore 19.30

Carrarese-Juve Stabia: 05/10 ore 15.00

Sudtirol-Empoli: 05/10 ore 15.00

Sampdoria-Pescara: 05/10 ore 17.15

Modena-Entella: 05/10 ore 19.30

CLASSIFICA

Modena 14

Frosinone 14*

Venezia 12*

Palermo 12

Avellino 12*

Cesena 11

Monza 11*

Juve Stabia 10

Sudtirol 9

Padova 8*

Carrarese 7

Reggiana 6Catanzaro 6*

Virtus Entella 6

Bari 6*

Empoli 6

Pescara 5

Mantova 4*

Spezia 3

Sampdoria 2

* una gara in più