Serie B, settima giornata: Avellino fermato dal Mantova! Vincono Bari, Monza e Venezia

Dopo le fatiche del turno infrasettimanale, la Serie B ha ripreso il suo cammino nel pomeriggio con le gare della settima giornata. Non è andato oltre lo 0-0 l’Avellino fra le mura amiche contro il Mantova: alla squadra di Biancolino è stato annullato anche un gol a metà ripresa da parte di Besaggio ma il muro eretto dai virgiliani ha prevalso. Netto successo per il Venezia, che ha battuto con un secco 3-0 il Frosinone fino al fischio d’inizio imbattuto. Possono sorridere anche Bari e Monza, che hanno la meglio rispettivamente su Padova e Catanzaro in entrambi i casi per 2-1: un risultato che fa respirare i due allenatori, Caserta e Bianco, considerati a rischio per i recenti risultati.
Sono ora in campo Spezia e Palermo, mentre chiuderanno il sabato Cesena e Reggiana (in campo alle 19.30). Domani, domenica, spazio alle ultime sfide fra le quali spicca Carrarese-Juve Stabia.
RISULTATI
Avellino-Mantova 0-0
Bari-Padova 2-1
Monza-Catanzaro 2-1
Venezia-Frosinone 3-0
Spezia-Palermo 0-1 (in corso)
Cesena-Reggiana: ore 19.30
Carrarese-Juve Stabia: 05/10 ore 15.00
Sudtirol-Empoli: 05/10 ore 15.00
Sampdoria-Pescara: 05/10 ore 17.15
Modena-Entella: 05/10 ore 19.30
CLASSIFICA
Modena 14
Frosinone 14*
Venezia 12*
Palermo 12
Avellino 12*
Cesena 11
Monza 11*
Juve Stabia 10
Sudtirol 9
Padova 8*
Carrarese 7
Reggiana 6Catanzaro 6*
Virtus Entella 6
Bari 6*
Empoli 6
Pescara 5
Mantova 4*
Spezia 3
Sampdoria 2
* una gara in più