Serie A, pirotecnico 3-3 fra Lazio e Torino! Colpo grosso del Lecce a Parma

Si sono concluse da pochi minuti Lazio-Torino e Parma-Lecce, le due gare delle 15.00 valide per la sesta giornata di Serie A. All’Olimpico il punteggio si sblocca dopo un quarto d’ora con Giovanni Simeone, al secondo centro stagionale dopo quello alla Roma di poche settimane fa nella stessa porta, ma la squadra di Sarri non ci sta e reagisce con Cancellieri, che prima trova l’immediato pareggio dopo un ottimo suggerimento di Pedro (titolare in luogo dell’acciaccato Zaccagni) e poi addirittura la rete del sorpasso al termine di un’azione personale aperta ottimamente da Basic. Nella ripresa, quando ormai il punteggio s’indirizza in direzione biancoceleste arriva l’inattesa rimonta degli uomini dell’ex Baroni (a rischio esonero ed acclamato dai suoi ex sostenitori): prima Che Adams e in seguito Coco sembrano regalare una boccata d’ossigeno ai granata, ma è poi lo stesso centrale difensivo che in pieno recupero abbatte in area Noslin provocando un rigore, che Cataldi trasforma al minuto 102 per il rocambolesco 3-3 con cui si chiude un vibrante match, specie nel finale.

Al Tardini quello che va in scena è un autentico scontro-salvezza, segnato da una lunga fase d’equilibrio. Che viene spezzato nel finale di primo tempo, quando Sottil con un tiro-cross indovina l’angolino e trafigge Suzuki. Nella ripresa i salentini difendono ad oltranza il punteggio mentre i padroni di casa provano a cingere d’assedio l’area avversaria, ma trovano sulla propria strada un super Falcone che nega a Delprato il pari in extremis con un formidabile intervento.

Di seguito i tabellini delle gare (fonti calciomercato.it, uslecce.it):

LAZIO (4-4-2): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares (45′ st Lazzari); Cancellieri, Cataldi, Basic (21′ st Belahyane), Pedro (21′ st Isaksen); Dia (36′ st Noslin), Castellanos. All. Maurizio Sarri.

TORINO (4-3-3): Israel; Pedersen (33′ st Dembele), Coco, Maripan, Lazaro (18′ st Lazaro); Casadei, Asllani, Tameze (25′ st Masina); Ngonge, Simeone (33′ st Gineitis), Vlasic (25′ st Adams). All. Marco Baroni.

Arbitro: sig. Marco Piccinini – sez. Forlì

Marcatori: 16′ pt Simeone (T), 24′ pt Cancellieri (L), 40′ pt Cancellieri, 28′ st Adams (T), 49′ st Coco (T), 57′ st Cataldi (rig. L)

Assist: 24′ pt Pedro (L), 40′ pt Basic, 28′ st Nkounkou, 49′ st Ngonge (T)

Ammoniti: 32′ pt Asllani (T), 2′ st Romagnoli (L), 15′ st Casadei (T), 42’st Cataldi (L), 45’+6st Castellanos (L), 45’+12st Maripan (T).

Espulsi: –

Parma: Suzuki, Ndiaye, Pellegrino, Bernabé (39’ st Estévez), Valeri (26’ pt Løvik)(39’ st Djurić), Delprato ©, Keita, Sørensen (23’ st Benedyczak), Britschgi (1’ st Almqvist), Cutrone, Circati. A disposizione: Corvi, Rinaldi, Begić, Ordonez, Troilo, Trabucchi, Plicco. Allenatore: Carlos Cuesta

Lecce: Falcone ©, Gaspar, Štulić (31’ st Camarda), Berisha (43’ st Ndaba), Veiga, Ramadani, Sottil (23’ st Banda), Gallo, Coulibaly (43’ st Kaba), Tiago Gabriel, Pierotti. A disposizione: Früchtl, Samooja, Siebert, Sala, N’Dri, Helgason, Kouassi, Kovac. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Marcatori: 38’ pt Sottil

Ammoniti: 37’ st Ndiaye, 47’ st Banda, 50’ st Gaspar

Recupero: 3’ pt – 8’ st

Arbitro: Daniele Doveri sez. di Roma 1

Assistenti: Alessio Berti sez. di Prato – Andrea Bianchini sez. di Perugia. IV Ufficiale: Andrea Calzavara sez. di Varese. VAR: Fabio Maresca sez. di Napoli; AVAR: Aleandro Di Paolo sez. di Avezzano