Serie A: Inter-Cremonese 4-1, sprazzi di vera Inter

Dominio totale nerazzurro in questo sabato pomeriggio di Serie A. L’Inter vince contro una Cremonese per 4 goal a 1 mostrando per larghi sprazzi quella che è la squadra che, insieme al Napoli, negli ultimi anni fa più paura affrontare in Serie A, la stessa che ha raggiunto due finali di Champions League in pochi anni. La palla va veloce, si vede un gioco quasi “Inzaghiano”, ma con una cattiveria e una lucidità che nelle prime uscite di Chivu ancora non si era avvertita. Si deve arrendere la Cremonese comandata da Nicola, la quale dopo 5 giornate trova la sua prima sconfitta in campionato. Non è certa questa la partita che deve stoppare l’ottimo percorso degli uomini di Nicola.

TABELLINO INTER-CREMONESE:

Marcatori: 7′ Lautaro, 39′ Bonny, 55′ Dimarco, 57′ Barella, 87′ Bonazzoli

INTER (3-5-2): Sommer 6; Akanji 6, De Vrij 6,5, Bastoni 6,5 (61′ Carlos Augusto 6); Dumfries 5,5 (53′ Luis Henrique 6), Frattesi 6, Barella 7,5, Mkhitaryan 6,5 (75′ Diouf 6), Dimarco 7,5; Bonny 8 (61′ Pio Esposito 6), Lautaro 7 (75′ Sucic 6). All. Chivu.

CREMONESE (3-4-2-1): Silvestri 6,5; Ceccherini 5 (59′ Faye 6), Baschirotto 5, Bianchetti 5; Floriani Mussolini 4,5 (75′ Barbieri 6), Grassi 5, Bondo 5,5, Pezzella 5; Vazquez 5,5 (59′ Vardy 6), Johnsen 5 (46′ Vandeputte 6); Sanabria 5 (59′ Bonazzoli 6). All. Nicola.