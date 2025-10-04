NewsCalcioCalcio Femminile

Serie A femminile- 1° giornata: Napoli-Fiorentina 1-0

Buona la prima per le partenopee

By Maurizio Stabile
0

CERCOLA- Primo successo stagionale per le partenopee di mister Sassarini che piegano, di misura (1-0), la Fiorentina, priva di Bonfantini, Hurtig e Catena.

 

Factory della Comunicazione

Nel primo tempo, è il 6′, quando per le viola, è Janogy a rendersi pericolosa, ma Bacic blocca le velleità dell’attaccante svedese anche al 16′. Al 35′, ancora la classe ’95 sempre in zona offensiva conclude di sinistro, con la numero uno del Napoli che si rifugia in corner. Dopo 2′, destro violento di Banusic per le padrone di casa ma Fiskerstrand allontana pericolosamente la sfera sui piedi di Carcassi che non capitalizza, concludendo altissimo. Dopo 1′ di gioco, sempre Banusic centra il legno direttamente dalla bandierina. Al 45′, ci prova anche Giordano con una conclusione rasoterra dalla distanza.

 

La ripresa è sempre combattuta ed equilibrata fino alla mezz’ora quando il Napoli sblocca il match (31′): perde palla la Fiorentina a centrocampo, consentendo la ripartenza delle locali con Bellucci che prova trafiggere il portiere della Fiorentina, con quest’ultima che sventa il primo tentativo azzurro ma, nulla può, sulla ribattuta vincente della danese Floe Nielsen: è l’1-0 che decide la sfida. Nei quattro minuti di recupero, mentre il Napoli difende il risultato, le ospiti tentano disperatamente di rcuperare la partite ma, ma senza buon esito.

 

TABELLINO

Napoli Women: D. Bačić, C. Brooks, T. Pettenuzzo, M. Henriksen Jusjong, M. Giordano, N. Muth, A. Carcassi (↓), M. Bellucci (↓), H. Barker (↓), M. Banušić (↓), C. Nielsen
A disposizione: K. Kozak (↑), G. Langella (↑), M. Sciabica (↑), M. Troan (↑)
All: Sassarini David

 

Fiorentina: C. Fiskestrand, B. Orsi, E. Faerge, I. Van Der Zanden, O. Johansen (↓), E. Severini, M. Cherubini (↓), E. Woldvik (↓), M. Janogy, S. Bredgaard (↓), I. Omarsdottir (↓)
A disposizione: E. Lombardi (↑), E. Snerle (↑), S. Wijnants (↑), K. Tryggvadóttir (↑), V. Della Peruta
All: Pinones Arce

AMMONITI: M. Giordano (N), M. Bellucci (N), M. Cherubini (F)

Marcatore: 31′ s.t. Nielsen

 

 

 

Potrebbe piacerti anche
News

La Gazzetta disegna le possibile formazioni di domenica sera

Interviste

Claudio Gentile chiama Conte: “Vedrei bene un suo ritorno alla Juve, sa come si…

News

SSCN – Contro il Genoa apertura tornelli alle 15.15. Tutte le info

News

Serie B, settima giornata: Avellino fermato dal Mantova! Vincono Bari, Monza e…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.