Serie A femminile- 1° giornata: Napoli-Fiorentina 1-0

CERCOLA- Primo successo stagionale per le partenopee di mister Sassarini che piegano, di misura (1-0), la Fiorentina, priva di Bonfantini, Hurtig e Catena.

Nel primo tempo, è il 6′, quando per le viola, è Janogy a rendersi pericolosa, ma Bacic blocca le velleità dell’attaccante svedese anche al 16′. Al 35′, ancora la classe ’95 sempre in zona offensiva conclude di sinistro, con la numero uno del Napoli che si rifugia in corner. Dopo 2′, destro violento di Banusic per le padrone di casa ma Fiskerstrand allontana pericolosamente la sfera sui piedi di Carcassi che non capitalizza, concludendo altissimo. Dopo 1′ di gioco, sempre Banusic centra il legno direttamente dalla bandierina. Al 45′, ci prova anche Giordano con una conclusione rasoterra dalla distanza.

La ripresa è sempre combattuta ed equilibrata fino alla mezz’ora quando il Napoli sblocca il match (31′): perde palla la Fiorentina a centrocampo, consentendo la ripartenza delle locali con Bellucci che prova trafiggere il portiere della Fiorentina, con quest’ultima che sventa il primo tentativo azzurro ma, nulla può, sulla ribattuta vincente della danese Floe Nielsen: è l’1-0 che decide la sfida. Nei quattro minuti di recupero, mentre il Napoli difende il risultato, le ospiti tentano disperatamente di rcuperare la partite ma, ma senza buon esito.

TABELLINO

Napoli Women: D. Bačić, C. Brooks, T. Pettenuzzo, M. Henriksen Jusjong, M. Giordano, N. Muth, A. Carcassi (↓), M. Bellucci (↓), H. Barker (↓), M. Banušić (↓), C. Nielsen

A disposizione: K. Kozak (↑), G. Langella (↑), M. Sciabica (↑), M. Troan (↑)

All: Sassarini David

Fiorentina: C. Fiskestrand, B. Orsi, E. Faerge, I. Van Der Zanden, O. Johansen (↓), E. Severini, M. Cherubini (↓), E. Woldvik (↓), M. Janogy, S. Bredgaard (↓), I. Omarsdottir (↓)

A disposizione: E. Lombardi (↑), E. Snerle (↑), S. Wijnants (↑), K. Tryggvadóttir (↑), V. Della Peruta

All: Pinones Arce

AMMONITI: M. Giordano (N), M. Bellucci (N), M. Cherubini (F)

Marcatore: 31′ s.t. Nielsen