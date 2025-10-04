Serie A, Atalanta-Como 1-1 (1-1): finisce in pari il Saturday Night

Atalanta e Como si affrontano nel Saturday Night della 6ª giornata di Serie A, in una sfida tra due squadre separate da pochi punti in classifica. I bergamaschi arrivano da un ottimo momento: vittoria per 2-1 contro il Bruges in Champions League e pareggio per 1-1 sul difficile campo della Juventus. Il Como, dal canto suo, è reduce dal pari interno contro la Cremonese.

Factory della Comunicazione

Le formazioni ufficiali vedono l’Atalanta schierarsi con il consueto 3-4-2-1: in campo dal 1’ Carnesecchi tra i pali, difesa a tre con Djimsiti, Hien e Ahanor. A centrocampo spazio a Zappacosta, Ederson, Pasalic e Bernasconi, mentre sulla trequarti agiscono Samardzic e Sulemana alle spalle dell’unica punta Lookman.

Il Como di Cesc Fabregas risponde con un 4-2-3-1: Butez in porta; Posch, Carlos, Ramon e Valle in difesa; Perrone e Da Cunha in mediana, con Vojvoda, Paz e Kuhn a supporto del centravanti Douvikas.

La partita si sblocca subito: al 6’ è Lazar Samardzic a firmare l’1-0 per l’Atalanta. L’azione parte da un recupero alto di Hien, che intercetta un pallone sulla trequarti. Il rimpallo su Ramon favorisce Samardzic, che controlla e con freddezza batte Butez con un destro preciso che vale il vantaggio nerazzurro.

Il Como però reagisce con carattere e al 19’ trova il pari con Maximo Perrone. Il centrocampista argentino tenta un cross di esterno sinistro che, complice una traiettoria beffarda e l’aiuto del palo, si trasforma in un tiro imprendibile per Carnesecchi. La goal-line technology conferma che il pallone ha superato interamente la linea: è 1-1 al Gewiss Stadium.

Il primo tempo si chiude dopo un minuto di recupero con il punteggio in equilibrio. È stata una frazione vivace e combattuta, con occasioni da entrambe le parti.

La ripresa di Atalanta-Como si apre nel segno dell’equilibrio, complice una comprensibile stanchezza da entrambe le parti. La partita resta intensa e tatticamente combattuta, con pochissimi errori e grande attenzione difensiva.

Il Como cresce nel possesso palla, mantenendo a lungo il controllo del gioco e cercando di costruire dal basso, ma è l’Atalanta a rendersi più volte pericolosa in zona offensiva. I nerazzurri, infatti, si avvicinano al gol in diverse occasioni, senza però trovare la giocata decisiva.

Nella seconda parte del tempo, la sfida si accende ulteriormente: aumenta il ritmo e, negli ultimi minuti, si assiste a un’autentica caccia al pallone, con entrambe le squadre alla ricerca del colpo da tre punti.

Tra i protagonisti del secondo tempo spicca Musah, entrato con grande determinazione e capace di cambiare il passo alla manovra atalantina. I suoi strappi centrali e le accelerazioni hanno messo in grande difficoltà i giocatori del Como, costretti spesso al fallo: diversi i cartellini gialli sventolati ai ragazzi di Fabregas.

Tutti nel tunnel a Bergamo: spettacolo e intensità, finisce 1-1 tra Atalanta e Como.

Tabellino Atalanta-Como 1-1 (primo tempo 1-1)

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson (74′ Musah), Pasalic, Bernasconi; Samardzic (62′ Brescianini), Sulemana (74′ Maldini); Lookman (74′ Krstovic). All. Juric

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic (86′ Posch), Ramon, Diego Carlos, Vojvoda (69′ Valle); Perrone, Da Cunha (89′ Kempf); Addai, Paz, Baturina (69′ Caqueret); Douvikas (46′ Morata). All. Fabregas (squalificato, in panchina il vice Guindos)

Arbitro: Luca Zufferli

Gol: 6′ Samardzic (A), 19′ Perrone (C) Assist: Ederson (A, 1-0) Ammoniti: Djimsiti, Diego Carlos, Smolcic, Addai Espulsi: nessuno

A cura di Vincenzo Buono