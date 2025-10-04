Prima il maltempo, poi sole sull’Italia con l’ottobrata: le previsioni meteo

(Adnkronos) – Prima un'ondata di maltempo rapida quanto intensa, poi ecco arrivare 'l'ottobrata' sull'Italia, con il tipico sole e clima mite. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, sabato 4 ottobre 2025, e per i giorni a venire. Secondo i meteorologi, il peggioramento del tempo colpirà la Penisola tra stanotte e domenica 5 ottobre, seguirà quindi da un netto miglioramento con l’arrivo dell’anticiclone che porterà sole su gran parte del Paese. Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma un deciso peggioramento delle condizioni del tempo a partire dalla notte tra sabato 4 e domenica 5 ottobre, determinato dal transito di una vasta perturbazione di origine atlantica. Nella fase iniziale del passaggio perturbato, le precipitazioni interesseranno principalmente il Nord Italia, con piogge battenti attese sulla Liguria di Levante, Lombardia orientale, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna. Da segnalare il ritorno della neve sulle Alpi Giulie e Carniche con fiocchi intorno ai 2000 metri di quota. Successivamente i fenomeni si sposteranno verso le regioni centrali e, in parte, meridionali. Piogge diffuse e temporali localmente intensi sono previsti su Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania e Calabria. Il peggioramento sarà accompagnato da venti sostenuti, in rotazione dai quadranti settentrionali, con raffiche intense soprattutto lungo le coste e sui rilievi. Dopo questa veloce fase perturbata, spazio ad una decisa svolta emisferica grazie alla rimonta dell'anticiclone (un ibrido tra Azzorre e Africano) che allungherà la sua influenza a tutta l'Europa centro occidentale e al bacino del Mediterraneo, richiamando nel contempo aria decisamente più calda e stabile. Sarà così servita su un piatto d'argento la classica ottobrata: questo termine deriva dalle tradizionali feste romane che chiudevano il periodo della vendemmia nel mese di ottobre. Dal punto di vista meteorologico l'ottobrata indica un periodo, tipico appunto del mese di Ottobre, durante il quale l'alta pressione domina per diversi giorni, garantendo, di conseguenza, condizioni di stabilità atmosferica, assenza di piogge e un clima decisamente mite più tardo estivo che autunnale. Ed infatti per buona parte della prossima settimana le condizioni meteo si manterranno stabili e soleggiate con un deciso aumento delle temperature; specie al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori i valori termici durante le ore più calde potrebbero schizzare fin verso i 24-25°C in città come Firenze, Roma, Napoli e Palermo. Sabato 4. Al Nord: stabile e soleggiato. Al Centro: sole ovunque; meno vento. Al Sud: stabile e soleggiato; venti dai quadranti settentrionali. Domenica 5. Al Nord: piogge mattutine al Nordest. Al Centro: rovesci temporaleschi; ventoso. Al Sud: via via più instabile e piovoso. Lunedì 6. Al Nord: bel tempo con sole. Al Centro: sole prevalente; temperature in aumento. Al Sud: ultimi piovaschi in Calabria e Sicilia. Tendenza: alta pressione sempre più presente con tanto sole e temperature in deciso aumento. —[email protected] (Web Info)

