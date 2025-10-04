Perinetti: “Scudetto? Napoli favorito, ma l’Inter ha la rosa più forte”

Giorgio Perinetti, storico dirigente, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, in cui ha parlato di Antonio Conte e della lotta scudetto in Serie A.

Queste le sue parole:

“Se giochi una partita preparata da Conte, sembra di averla già giocata. Gia alla Juventus era un predestinato. Lo vedevo giocare ed era già allenatore in campo. Il tempo gli ha dato ragione”. E ricorda: “A Bari ho voluto dargli subito fiducia e mi ha ripagato vincendo il campionato di B, poi abbiamo ripreso il discorso a Siena”.

“De Bruyne? È un giocatore di calcio con uno spessore e un’esperienza internazionale rari in Serie A, come Modric.

Sono monumenti che fanno la differenza anche alla loro età. Però nessun giocatore, da solo, può condizionare l’idea di collettivo di Conte”.

Napoli favorito per lo scudetto? “Lo è perché a maggio lo ha vinto non da favorito, e su questo Conte ha ragione. Questanno cito anche l’inter, che per me ha la rosa più forte. Il Milan può diventarlo. Roma e Juve oggi sono un passettino dietro”.