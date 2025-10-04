Perinetti: “Non ho capito mia figlia, è la mia disperazione. Quando dissi a Maradona del doping”

Oltre 50 anni di carriera da dirigente ai massimi livelli. “Cominciai con Herrera, mi portò in panchina come regalo Ritardai un cambio, Ancelotti s’infuriò ma la Juve fece gol. Il calcio mi ha aiutato a non pensare”

Factory della Comunicazione

Giorgio Perinetti è uno di quei dirigenti sportivi navigati, vecchio stile, padroni di un calcio che in più di 50 anni di carriera ha visto trasformarsi. Una vita a rincorrere il pallone subito dopo il diploma al liceo classico con De Sica e Verdone. Tra successi, situazioni delicate — come quando toccò a lui il compito di comunicare a Maradona la squalifica per quello che tecnicamente veniva considerato “doping” —, presidenti vulcanici, soddisfazioni. E dolore. Una costante negli ultimi anni di vita personale: prima la scomparsa della moglie (nel 2015 a 49 anni), poi quella ancora più devastante della figlia Emanuela portata via dall’anoressia. Una malattia infima per cui Perinetti non riesce a darsi pace. Ma che allo stesso tempo ha acceso un campanello d’allarme, perché ora l’obiettivo dell’ex ds di Roma, Napoli e Juve è diventato quello di evitare casi simili.

“Quello che non ho visto arrivare” è il libro che ha scritto su sua figlia. Si è convinto subito?

“In un primo momento, anche parlando con l’altra mia figlia, Chiara, ero restio. Poi è stato dolorosissimo rivivere tutto, ma in un certo senso mi ha dato sostegno. Spero di mettere sotto i riflettori il tema dei disturbi alimentari: dopo la scomparsa di mia figlia, il dottore che la curava mi ha raccontato di aver fatto leggere la sua storia ad un’altra paziente. E così ha accettato il ricovero. Questa è stata la mia spinta”.

Oggi riesce a sopravvivere?

“Non sono stato fortunato: prima ho perso mia moglie, poi Emanuela. Una ragazza intelligente, che aveva tutto. Sopravvivere a un figlio è qualcosa di innaturale, perderla in questo modo è stato devastante. Devo ringraziare Chiara che mi ha dato forza. Siamo rimasti noi due. Ogni volta che ci incontriamo, si parte con lunghi silenzi. Momenti in cui viviamo intensamente il ricordo delle persone che abbiamo perso”.

Ha smesso di sentirsi in colpa?

“No. Un genitore di colpe se ne dà mille, si fa migliaia di domande, non riesce a trovare risposte. Io mi guardo sempre indietro, quando mia figlia mi chiedeva di inventarci qualcosa insieme. Interpretavo questa richiesta come una diminutio per lei, non certo per me. E invece forse erano solo richieste di aiuto. Non l’ho capita, non ho recepito i segnali e questa è la mia più grande disperazione. Emanuela mi chiamava tutte le mattine, si preoccupava per me, mi aggiornava”.

Emanuela è sempre stata interessata al calcio.

“Da bambina, con la mamma veniva a vedere la partita. Senza parlare mi guardava con gli occhi imploranti e allora le chiedevo se volesse tornare in pullman a Trigoria col papà o a casa con la mamma. Si accomodava sempre in braccio ad Aldair”.

C’è qualcosa in particolare che l’ha aiutata a non pensare?