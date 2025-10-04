Nuovo allarme droni e disagi all’aeroporto di Monaco, poi riprendono i voli

(Adnkronos) –

Nuovo 'allarme' droni e disagi all'aeroporto di Monaco. "A causa del rilevamento di droni, il 4 ottobre 2025 è stato posticipato l'avvio delle operazioni di volo", è l'avviso pubblicato sul sito web dell'aeroporto, con la precisazione che "a partire dalle 7 riprendono gradualmente le operazioni di volo" e che "ci saranno ritardi per tutta la giornata". L'invito "a tutti i passeggeri" è a "consultare il sito web della propria compagnia aerea per informazioni prima di arrivare in aeroporto". Già ieri pomeriggio lo scalo era rimasto chiuso per diverse ore a seguito di un allarme drone, che aveva causato la cancellazione di 17 voli e ritardi per circa 3.000 passeggeri. Altri 15 voli erano stati dirottati verso altri aeroporti. Una quindicina di droni erano inoltre stati rilevati la notte di giovedì scorso presso la base militare di Elsenborn, in Belgio, hanno rivelato ieri i media Vrt e Het Laatste Nieuws, mentre la difesa ha annunciato l'apertura di un'inchiesta. La base ospita un campo di addestramento dell'esercito belga, al confine con la Germania. I droni sono stati avvistati casualmente durante un test. —internazionale/[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione