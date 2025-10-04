Napoli-Genoa, la probabile formazione azzurra: fra i pali rientra Meret!

In vista della sfida fra Napoli e Genoa, in programma al Maradona domani alle 18.00, Il Mattino quest’oggi in edicola si sofferma sulle scelte tattiche di Antonio Conte per l’ultima fatica prima della pausa per le Nazionali. Fra le principali novità rispetto al match di Champions League contro lo Sporting Lisbona, il ritorno fra i pali di Alex Meret: l’obiettivo del tecnico è quello di tenere alta la competitività della rosa in una stagione che si preannuncia lunga e non è escluso che nelle prossime settimane il portiere friulano continui la staffetta con Vanja Milinkovic-Savic, già protagonista in quest’avvio con due presenze (l’ultima proprio in coppa).

Guardando alle altre mosse, si rivedrà anche Di Lorenzo al centro della difesa dopo aver scontato la squalifica contro i lusitani ma non ancora Buongiorno e Rrahmani, pronti a rientrare il prossimo 18 ottobre. A sinistra spazio a Spinazzola, pronto a duellare con Olivera e far rifiatare Gutierrez. Conte è tentato dall’inserimento di Neres sin dal primo minuto per dare respiro a Politano, mentre sarà molto complicato rinunciare a McTominay e De Bruyne nonostante una fase d’adattamento fra i due che stenta ancora a decollare del tutto.