Napoli/Genoa in campo: ritorna il capitano, sempre Fab Four

L’appuntamento è domani sera al Maradona. L’impianto di Fuorigrotta si illuminerà per Napoli/Genoa, ennesimo sold out. Previsto qualche cambiamento in casa Napoli. Scrive il Cds: “Sulle fasce, in difesa, si attende qualche novità. Di Lorenzo torna titolare a destra, mentre a sinistra Gutierrez – reduce da due partite intere in quattro giorni dopo uno stop lungo oltre cinque mesi – potrebbe lasciare spazio a Spinazzola o a Olivera. In porta ecco un altro testa a testa: Meret o Milinkovic-Savic, con l’italiano favorito. Il serbo, protagonista con parata decisiva all’ultimo minuto della sfida con lo Sporting, ieri ha ricevuto la convocazione per la sua nazionale. Mancava da Euro 2024. Sul fronte biglietti, restano ancora tagliandi disponibili per la Tribuna Posillipo e per i Distinti inferiori, con il Maradona che viaggia comunque verso un’altra grande cornice di pubblico.”

Factory della Comunicazione