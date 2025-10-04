NewsCalcioIn Evidenza

"Napoli-Genoa è una partita già finita, ancor prima di cominciare"

By Emanuele Arinelli
Il giornalista Francesco Marolda è intervenuto a ‘Giochiamo d’Anticipo’, trasmissione in onda su Televomero. Di seguito alcuni estratti riportati da Tuttomercatoweb:

 

“lo vedo nel futuro del Napoli il 4-3-3 e Conte deciderà chi esce. Con lo Sporting Lisbona De Bruyne che porta palla e si inseriva sembrava il Mc Tominay dell’anno scorso.

Non puoi prescindere dai due mediani, Lobotka e Anguissa, ma quando ci sarà la Coppa d’Africa servirà il 4-3-3.

Napoli-Genoa?

E’ una partita già finita, ancor prima di cominciare”.

