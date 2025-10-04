Adnkronos News

MotoGp Indonesia, pole di Bezzecchi: nono Marc Marquez e 16esimo Bagnaia

(Adnkronos) – Grande prestazione nelle qualifiche di Marco Bezzecchi che con la sua Aprilia pizza il tempo di 1.28.832 e conquista la pole position nel Gran Premio di Indonesia di MotoGp. Il pilota riminese rifila quasi quattro decimi a Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), secondo a 0"398, mentre completa la prima fila l'Aprilia di Trackhouse di Raul Fernandez.  Quarto posto per Alex Rins con la Yamaha seguito da Pedro Acosta (Ktm) e Luca Marini (Honda). Alex Marquez con la Ducati Gresini è settimo, con Fabio Quartararo (Yamaha) ottavo e il fratello Marc Marquez (Ducati) nono. Costretto alla rimonta Pecco Bagnaia, eliminato in Q1, che partirà dalla 16esima posizione, davanti a Enea Bastianini. Forfait di Vinales non ancora al meglio della condizione.  —[email protected] (Web Info)

