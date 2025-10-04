Morto Gianni Punzo, l’imprenditore fu manager del Napoli di Maradona

Si è spento all’età di 88 anni Gianni Punzo, imprenditore e figura di spicco nel panorama economico italiano. Già presidente del CIS di Nola e tra i fondatori della compagnia ferroviaria Italo, Punzo ha dedicato la sua vita a trasformare la sua visione imprenditoriale in realtà, contribuendo in modo significativo alla rinascita economica del Mezzogiorno.

Lascia la moglie Geppina e i figli Lucio, Amalia e Simona, che continueranno a portare avanti il suo lascito imprenditoriale e il suo spirito innovativo.

Chi era Gianni Punzo?

Nato a Napoli, Gianni ha iniziato la sua carriera giovanissimo, collaborando con il padre nell’azienda di famiglia di prodotti tessili. Nel 1960, insieme al fratello Pasquale, ha fondato la F.lli Punzo, un passo cruciale che ha segnato l’inizio della sua ascesa nel mondo degli affari. In seguito, ha creato la Puntex SpA, affermandosi nel settore della grande distribuzione e dimostrando un’abilità imprenditoriale straordinaria.

Il CIS di Nola e l’Interporto Campano

Nel 1977, Gianni Punzo ha avuto un ruolo determinante nella creazione del CIS di Nola, che è diventato il più grande centro commerciale all’ingrosso d’Europa, inaugurato nel 1986. Oggi, il CIS ospita oltre 300 aziende e impiega circa 4.000 persone. Questo progetto ha rappresentato una vera e propria rivoluzione per il commercio all’ingrosso in Italia.

Nel 1987, ha promosso la CISFI SpA, dando vita all’Interporto Campano, un polo logistico intermodale strategico per il Centro-Sud, che ha ulteriormente consolidato la sua visione di un sistema imprenditoriale integrato.

Riconoscimenti

Nel 2007, Gianni ha inaugurato il Vulcano Buono, un centro commerciale progettato dall’architetto Renzo Piano.

Oltre ai suoi successi imprenditoriali, Punzo è stato anche fondatore della Banca Popolare di Sviluppo e cofondatore di NTV-Italo, contribuendo alla creazione di un sistema che unisce commercio, trasporti e innovazione. Riconosciuto per il suo contributo al mondo del lavoro, è stato insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro e ha ricevuto una laurea honoris causa in Management aziendale dall’Università Parthenope.

Il legame col calcio

Oltre ai suoi successi nel mondo degli affari, Gianni Punzo ha ricoperto il ruolo di vicepresidente del Napoli Calcio durante la presidenza di Corrado Ferlaino, dimostrando il suo amore per lo sport e il suo legame con la cultura napoletana.