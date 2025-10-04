NewsCalcioRadio e Tv

Lunedì a “CALCIO SPRINT” su Radio Ibr Scampia in compagnia del giornalista Ciro Accardo

By Giuseppe Sacco
Calcio Sprint ore 21.00

Conduce  Emilia Verde

 

In  studio da Napoli il redattore Guido Russo

 

News di Calcio femminile dall’esperto Maurizio Stabile

 

Da Monza  l’opinionista Marco Lepore

 

Da Napoli il collegamento con il giornalista Ciro Accardo

 

 

 

Alla regia e cura fonica Riccardo Cerino– Supervisor Valerio Granato

Seguiteci dal sito – https://www.radioibr.it/ascolta-online/

Ascoltaci con l’app. Radio iBR Scampia

 

 

Seguiteci in video su https://www.ilnapolionline.com/

 

