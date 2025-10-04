Lineker critica Osimhen, poi si scusa dopo il gol decisivo

Victor Osimhen, passato dal Napoli al Galatasaray per oltre 75 milioni, era stato criticato da Gary Lineker prima del match contro il Liverpool. Il nigeriano ha risposto con un gol decisivo su rigore. Dopo il match, Lineker, oggi commentatore sportivo, si è pubblicamente scusato con il nigeriano:

Factory della Comunicazione

“Chiedo scusa a Victor Osimhen. In passato avevo detto che a volte si perde in campo, ma non avrei dovuto parlare di queste cose. È veloce, alto, bravo di testa e molto efficace in area. Un giocatore davvero fantastico”.

Fonte: TMW