L’emergenza non è del tutto finita, ma qualche buona notizia per Conte c’è

By Giuseppe Sacco
0

  Contro il Genoa l’allenatore potrà contare su rientri importanti, ma dovrà ancora fare i conti con le assenze al centro della difesa. Buongiorno e Rrahmani – quest’ultimo risparmiato dalla convocazione con il Kosovo – sono ancora ai box e il loro rientro è programmato solo dopo la sosta. Tocca quindi a Beukema e Juan Jesus, con Marianucci pronto a subentrare. Proprio lui, insieme a Mazzocchi, tornerà a disposizione dopo la parentesi europea: entrambi erano infatti in tribuna contro lo Sporting perché non inseriti in lista Uefa, in compagnia del capitano Di Lorenzo, squalificato dopo l’espulsione di Manchester. Fonte: CdS

