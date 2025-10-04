Infortunio Lukaku: svelata la data del rientro

Tra impegni in campionato e coppa, al Napoli arriva una buona notizia dall’infermeria: Romelu Lukaku sta facendo passi da gigante verso il ritorno in campo.
Dopo l’infortunio dello scorso 14 agosto, la cui diagnosi iniziale prevedeva dei tempi di recupero intorno ai 5/6 mesi, i medici dello staff della nazionale belga, presso cui Romelu è in cura, hanno fatto sapere che il calciatore potrebbe essere già pronto per la metà di dicembre e che abbia già fissato un obbiettivo per il suo rientro in campo, ovvero la Supercoppa Italiana, che come da due anni a questa parte si disputerà a Ryad.
Buona notizia per Conte e lo staff medico del Napoli, cattiva per Lorenzo Lucca, che con un Hojlund sempre più centrale nel progetto e un Lukaku rientrante e pupillo del mister vedrebbe il suo minutaggio diminuire drasticamente.
Fonte: Il Mattino