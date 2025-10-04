Il Genoa a Napoli con tanti cerotti. Vieira: “Napoli? I più forti in Italia”

Dopo il netto 3-0 rimediato al Ferraris contro la Lazio, il Genoa si prepara ad affrontare in trasferta il Napoli. L’allenatore Patrick Vieira ha presentato la sfida di domenica in conferenza stampa.

La visione di Patrick Vieira

Vieira ha sottolineato come la sconfitta per 3-0 di lunedì scorso contro la Lazio, seppur dolorosa, debba essere vista come un’opportunità di crescita: “Credo che la voglia di tornare in campo ci sia. Dopo la partita, quando ho visto come i tifosi hanno salutato la squadra, ho avvertito un sentimento di unità. È un messaggio importantissimo per noi e questo ci dà la voglia di essere più aggressivi e di competere. Abbiamo analizzato la partita e su un percorso di crescita dobbiamo prendere le cose da migliorare le performance della squadra. Per questo, i tre pugni che abbiamo preso credo siano importanti per la crescita”.

Voglia di ripartire

L’allenatore ha ammesso che la prestazione contro la Lazio non è stata all’altezza, ma ha invitato a non gettare via il lavoro svolto dall’inizio del campionato: “Dobbiamo solo analizzare la partita con calma e guardare quello che non abbiamo fatto bene. Io non dimentico le sfide contro Como, Juventus o Bologna. Ma anche contro il Lecce dove meritavamo di più e non abbiamo raccolto quanto seminato. Dobbiamo rimanere uniti, continuare a lavorare e migliorare questi dettagli che sono importanti per vincere”.

L’avversario

Vieira ha anche analizzato il Napoli di Conte: “L’anno scorso abbiamo dimostrato che possiamo competere contro di loro. Abbiamo giocatori giovani e dobbiamo accettarlo. Vogliamo sempre fare un passo avanti nel percorso, ma nel corso della stagione ci sono momenti difficili. E noi siamo uniti perché vogliamo fare punti. Sarà una partita complicata, parliamo di una formazione che lotterà per il campionato ed è la più forte in Italia. Dobbiamo essere compatti, pressare su ogni palla e avere più copertura. Non possiamo fare errori perché con la qualità dei giocatori del Napoli rischieremo subito. L’anno scorso abbiamo fatto una grande partita di personalità”.

Gli infortunati

Parlando degli infortunati, Vieira ha detto: “Purtroppo Stanciu sarà fuori, Cornet ha avuto un affaticamento agli adduttori e sarà fuori come sarà fuori anche Messias. Per quanto riguarda Onana aspettiamo domani perché ha fatto quasi tutta la settimana con la squadra”.