Adnkronos News

Giorgio Armani, Richard Gere gli dedica un post commosso su Instagram

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – "Che contrasto di emozioni quando un amico che ci ha dato tanto non è più qui". Con queste parole, l’attore Richard Gere ha aperto un toccante post su Instagram dedicato a Giorgio Armani, scomparso un mese fa. Gere ha partecipato questa settimana alla presentazione della nuova collezione a Milano, la prima senza lo stilista: "Quella che doveva essere una sfilata è diventato un tributo". Nel messaggio, Gere ripercorre il legame profondo con Armani, nato sul set di 'American Gigolò', film che segnò una svolta per entrambi: "Era la sua grande occasione, e per me la scoperta di cosa significasse camminare accanto a un vero artista della moda".   L’attore rende omaggio alla visione creativa dello stilista: "Giorgio non disegnava solo abiti; creava personaggi, modellava atteggiamenti, dipingeva anime. Con lui ho imparato cosa significa davvero indossare un abito – come un capo possa raccontare chi sei prima ancora che tu dica una parola". "Lo ricordo com’era: originale, visionario, un artista. Con la mano di un artigiano e l’anima di un pittore", conclude Gere, ringraziando Armani per l’eredità lasciata e per i tanti momenti condivisi. Domani Richard Gere sarà ospite di Fabio Fazio nella prima puntata della nuova stagione di 'Che tempo che fa'.  —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Tajani: “Ventisei italiani nella Flotilla per Gaza stanno per lasciare…

Adnkronos News

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci: “Un successo e i giovani sono con…

Adnkronos News

I lavoratori più felici? Ad Aosta, Trento e Bolzano

Adnkronos News

MotoGp Indonesia, pole di Bezzecchi: nono Marc Marquez e 16esimo Bagnaia

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.