Genoa, Ostigard: “Al Napoli ho vissuto tante emozioni, ma domani voglio batterlo!”

By Riccardo Cerino
Leo Ostigard, difensore del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sfida che vedrà opposti i rossoblu al Napoli, in programma domani alle 18.00 al Maradona. Queste le sue dichiarazioni, riprese dal portale TMW.

Contro il Napoli proveremo a vincere, tre punti sarebbero importanti per noi. Quella azzurra è una squadra molto forte, è la favorita anche quest’anno per lo scudetto. Il Napoli ha aggiunto alla sua rosa pure De Bruyne, che è veramente forte, ma noi vogliamo vincere“.

Sui suoi ricordi al Napoli: “Ho giocato in una squadra molto forte, ho imparato tanto e ho segnato in Champions League“.

Su che Genoa ha ritrovato: “Ho trovato un Genoa diverso, la squadra è forte. I tifosi, la città, lo stadio mi danno tante emozioni. La passione è la stessa di Napoli, questo mi piace. Ad oggi abbiamo fatto pochi punti, ma Vieira è un grande allenatore e tutti noi lo rispettiamo“.

Ancora sul Napoli: “Sono ancora in contatto con alcuni ex compagni dello scudetto, Lobotka è un mio amico e ci sentiamo Anche con Rrahmani“.

