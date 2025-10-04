Gazzetta – Hojlund non è Higuain, ma si presenta più pronto di Cavani

Il Napoli ha il suo nuovo centravanti di sfondamento. Un attaccante moderno, determinante nelle due fasi di gioco. Potente, tecnico, col fiuto del gol. Forse addirittura più “pronto” di Cavani quando sbarcò in azzurro da Palermo, sicuramente non sui livelli di Higuain quando lasciò il Real Madrid per rimettersi in gioco nella casa di Diego Armando Maradona. Rasmus è Rasmus, non vuole assomigliare a nessuno e vuole scrivere la sua storia. Ma intanto ha mostrato una varietà di colpi di grande livello. E a Napoli non ha ancora segnato col suo piede naturale. Allo Sporting ha fatto male prima andando via in progressione e trovando il destro sotto le gambe del portiere in uscita, poi di testa, mettendo a rischio la sua incolumità pur di rovesciare una serata complicata. E anche nella notte di Firenze, giorno del debutto col Napoli e del suo primo gol, il guizzo vincente lo aveva trovato col piede “sbagliato”, dopo movimento ad attaccare la profondità. E se un mancino calcia e segna con il destro, significa che ha una fiducia in se stesso fuori dal comune. Rasmus non si pone limiti, vuole segnare e volare con il Napoli. Per riprendersi il tempo perso, e bussare alla porta del club dei fuoriclasse. Napoli ha trovato il suo vero 9: potenza, classe e gol. E 50 milioni di motivi per puntare alla vittoria. Fonte: Gazzetta

