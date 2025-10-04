Adnkronos News

Corteo pro Pal a Roma, spuntano le bandiere di Hamas e Hezbollah

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Al corteo pro Pal di Roma tra i diversi striscioni e bandiere palestinesi, è spuntata, all'altezza del Colosseo, una bandiera di Hamas e una di Hezbollah. Alcuni manifestanti hanno scandito cori contro l'Idf e inneggiato all'Intifada. "Per quello che dichiarano i manifestanti oggi in piazza ci sono un milione di persone", hanno detto gli organizzatori del corteo che ha quasi raggiunto porta San Giovanni. "Roma è tutta bloccata e rappresenta tutta l'Italia ed è fianco della Resistenza Palestinese", hanno aggiunto. —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Venezia, voleva fare il bagno nel Canal Grande: morto 32enne

Adnkronos News

Romics d’oro alla leggenda Disney Ron Clements: “IA avanza ma animazione…

Adnkronos News

Flotilla, attivisti turchi liberi: “Greta costretta a baciare bandiera…

Adnkronos News

Grave incidente sulla Fondovalle dell’Agri, 4 morti nel Materano

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.