Claudio Gentile chiama Conte: “Vedrei bene un suo ritorno alla Juve, sa come si vince!”

«Ho pagato nella mia vita, quando avevo l’Under 21, con cui ho vinto Europeo e medaglia olimpica ad Atene, molti volevano che chiamassi dei ragazzi che io non ritenevo pronti. Per questo mi hanno fatto la guerra e sono stato messo da parte. Però non sono andato a piangere da nessuna parte perché sono una persona che accetta quello che la vita mi dà. E’ stato un capitolo amaro perché avevo portato a casa risultati importanti, ben otto dei miei calciatori sono arrivati in Nazionale ma evidentemente tutto questo non è bastato».

Factory della Comunicazione

Claudio Gentile ha parlato ai taccuini del quotidiano Il Mattino anche di Conte, ex campione e allenatore della Juve, protagonista alla guida del Napoli: «È molto competente, vedrei bene il suo ritorno alla Juventus. Ormai è maturato con le soddisfazioni che sta dando ai napoletani, potrebbe farci un pensiero a tornare a Torino. Per la Juve è importante saper scegliere i giocatori e farli crescere nella squadra. La Juve non si trova in una situazione critica ma bisognerà vedere se riusciranno a fare qualcosa di importante. I tifosi bianconeri sono abituati al vertice, quando andava male arrivavamo secondi. Le cose ormai sono cambiate e i tifosi sono un po’ delusi».