IntervisteCalcioNapoli

Claudio Gentile chiama Conte: “Vedrei bene un suo ritorno alla Juve, sa come si vince!”

By Riccardo Cerino
0

«Ho pagato nella mia vita, quando avevo l’Under 21, con cui ho vinto Europeo e medaglia olimpica ad Atene, molti volevano che chiamassi dei ragazzi che io non ritenevo pronti. Per questo mi hanno fatto la guerra e sono stato messo da parte. Però non sono andato a piangere da nessuna parte perché sono una persona che accetta quello che la vita mi dà. E’ stato un capitolo amaro perché avevo portato a casa risultati importanti, ben otto dei miei calciatori sono arrivati in Nazionale ma evidentemente tutto questo non è bastato».

Factory della Comunicazione

Claudio Gentile ha parlato ai taccuini del quotidiano Il Mattino anche di Conte, ex campione e allenatore della Juve, protagonista alla guida del Napoli: «È molto competente, vedrei bene il suo ritorno alla Juventus. Ormai è maturato con le soddisfazioni che sta dando ai napoletani, potrebbe farci un pensiero a tornare a Torino. Per la Juve è importante saper scegliere i giocatori e farli crescere nella squadra. La Juve non si trova in una situazione critica ma bisognerà vedere se riusciranno a fare qualcosa di importante. I tifosi bianconeri sono abituati al vertice, quando andava male arrivavamo secondi. Le cose ormai sono cambiate e i tifosi sono un po’ delusi».

Potrebbe piacerti anche
News

SSCN – Contro il Genoa apertura tornelli alle 15.15. Tutte le info

News

Serie B, settima giornata: Avellino fermato dal Mantova! Vincono Bari, Monza e…

Interviste

Genoa, Ostigard: “Al Napoli ho vissuto tante emozioni, ma domani voglio…

News

SSCN – Primavera, i convocati di Rocco per la gara di domani contro la Roma!

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.