NewsCalcioRassegna Stampa

CdS Campania “IL TRASFORMISTA”. Conte cambia il disegno, ecco il “NAPOLI 3.0”

By Giuseppe Sacco
0

Un Conte ma 1000 Napoli

Factory della Comunicazione

 

Non più un solo credo ma grande elasticità: ecco come il tecnico, ampliando le opzioni, è andato oltre se stesso

 

 

In un anno ha svariato dal 3-4-3 al 4-3-3 per arrivare al 4-1-4-1: la sua evoluzione, senza modulo fisso, è una chiave fondamentale.

 

L idea iniziale è stata superata da un’altra intuizione che oggi non è più attuale ma che presto potrebbe tornar di moda. Antonio Conte, che quando è stato fermo, dal Tottenham al Napoli, non ha fatto altro che approfondire, oggi non blinda nessun modulo e non pone limiti alla sua voglia di modellare la squadra a immagine e somiglianza dei suoi giocatori, degli imprevisti, delle intuizioni e delle caratteristiche degli avversari. Da quando è arrivato a Castel Volturno, ha preso per mano il Napoli conducendolo alla vittoria del campionato attraversando varie strade e poi provando, in questo momento, a esplorarne delle nuove. L’arrivo di D e Bruyne, ad esempio, ha inaugurato il nuovo corso, quello dei Fab Four, i quattro centrocampisti con l’ampiezza che arriva soprattutto da destra, con Politano, ma con una squadra equilibrata, geometrica e dominatrice del pallone e dunque del gioco.  Fonte: CdS

Potrebbe piacerti anche
News

Napoli si gode Hojlund, potenza, tecnica, velocità e senso del gol. Sarà il suo…

News

RASSEGNA STAMPA-Prime pagine sportive del 4 ottobre

News

Napoli, Ugolini: “Ecco la probabile formazione del Napoli”

News

“Quando si parla di stadio “Maradona” ho sempre la sensazione che si parli di…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.