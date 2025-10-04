Atalanta-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Adnkronos News

L'Atalanta scende in campo in Serie A. Il club bergamasco ospita oggi, sabato 4 ottobre, il Como nella sesta giornata di campionato al Gewiss Stadium di Bergamo. La squadra di Juric è reduce dalla vittoria di Champions League contro il Bruges, battuto 2-1 in casa, mentre in Serie A nell'ultimo turno di Serie A ha pareggiato 1-1 a Torino contro la Juventus.  La sfida tra Atalanta e Como è in programma oggi, sabato 4 ottobre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Musah, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Sulemana; Krstovic. All. Juric 
Como (4-2-3-1): Butez; Posch, Diego Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Paz, Kuhn; Douvikas. All. Fabregas  Atalanta-Como sarà trasmessa in diretta televisiva da Dazn, visibile tramite smart tv, ma anche dai canali SkySport. Il match sarà disponibile in streaming sulla piattaforma web di Dazn, sull'app SkyGo e su NOW.  —[email protected] (Web Info)

