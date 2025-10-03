Vieira a Napoli vorrebbe cambiare la posizione di Venturino, servono i gol

L’attacco non gira: servono cambiamenti davanti dopo la brutta prova contro la Lazio

Factory della Comunicazione

Non ancora una certezza, ma più di una possibilità. Patrick Vieira, ancora senza vittorie dopo cinque turni di campionato, sta studiando come rimettere le ali a un Genoa frenato sin qui dall’inconsistenza dell’attacco e dal rendimento di una difesa che si è un po’ smarrita nelle ultime partite, cominciando da un restyling della trequarti e dell’attacco, dove si candidano a una maglia Venturino ed Ekuban al posto di Vitinha e Colombo. Certo, la trasferta di dopodomani a Napoli non è ideale per muovere la classifica e uscire dall’ultimo posto in classifica occupato insieme a Lecce e Pisa, ma è d’obbligo quantomeno migliorare le prestazioni e cancellare in fretta la brutta figura fatta lunedì scorso con la Lazio al Ferraris. È innegabile come sin qui la scelta di puntare su Colombo come uomo forte dell’attacco al posto di Pinamonti non si sia rivelata certo redditizia: Ekuban, che ha giocato gli ultimi 26 minuti contro la squadra di Sarri, ha ritrovato una buona condizione fisica e potrebbe quindi prendersi sulle spalle il peso dell’attacco nel 4-2-3-1.