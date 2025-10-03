Verso il Genoa: Turnover calcolato e le certezze di Conte

Con la sfida al Genoa si avvicinano anche le scelte di formazione. Conte, come già accaduto dopo la trasferta col City, valuterà qualche rotazione per gestire al meglio le energie del gruppo, ma difficilmente rinuncerà ai suoi punti fermi. Tra questi, De Bruyne e Hojlund, protagonisti assoluti in Champions con lo Sporting: il belga è ancora a caccia del suo primo gol al Maradona, mentre il centravanti danese vuole confermarsi leader offensivo. Il tecnico, in conferenza, ha ribadito che il 4-3-3 resta un’opzione concreta, ma al momento i quattro centrocampisti sembrano intoccabili. Tutto dipenderà dalle risposte degli allenamenti e dalle condizioni post-Europea.

Factory della Comunicazione

Fonte: Corriere dello Sport