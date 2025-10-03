NewsCalcioNapoli

Verso il Genoa: Turnover calcolato e le certezze di Conte

Con il Genoa la squadra ruoterà ancora

By Sara Di Fenza
0

Con la sfida al Genoa si avvicinano anche le scelte di formazione. Conte, come già accaduto dopo la trasferta col City, valuterà qualche rotazione per gestire al meglio le energie del gruppo, ma difficilmente rinuncerà ai suoi punti fermi. Tra questi, De Bruyne e Hojlund, protagonisti assoluti in Champions con lo Sporting: il belga è ancora a caccia del suo primo gol al Maradona, mentre il centravanti danese vuole confermarsi leader offensivo. Il tecnico, in conferenza, ha ribadito che il 4-3-3 resta un’opzione concreta, ma al momento i quattro centrocampisti sembrano intoccabili. Tutto dipenderà dalle risposte degli allenamenti e dalle condizioni post-Europea.

Factory della Comunicazione

Fonte: Corriere dello Sport

Potrebbe piacerti anche
News

Difesa in emergenza, ma Conte ritrova il capitano

Serie A

Fabbroni: “Oggi l’età nello sport conta relativamente. Critiche eccessive a De…

News

Ordine: “A Milano qualcuno dovrebbe mangiarsi le mani per Hojlund“

News

Hojlund, dal sogno Champions al Napoli: “Winther is coming”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.