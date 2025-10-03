Tuttosport – Napoli-Genoa, le possibili scelte di Conte
Il Napoli affronterà il Genoa al Maradona, domenica per la gara di campionato prima della sosta per le nazionali. Tuttosport prova ad ipotizzare alcune scelte di mister Conte: “Il ritorno di Di Lorenzo è certo ed è prevedibile pure che Spinazzola venga riportato esterno sinistro. Di conseguenza, potrebbe essere necessario evitare a Gutierrez un sovraccarico di tre gare in 7 giorni. Poi sempre tutto uguale, con Hojlund terminale offensivo per De Bruyne o Politano”.