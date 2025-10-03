NewsCalcioIn Evidenza

Serie A, Verona-Sassuolo 0-1: la decide Pinamonti

By Emanuele Arinelli
L’anticipo della sesta giornata di Serie A si chiude con la vittoria del Sassuolo di Fabio Grosso, che espugna il Bentegodi battendo il Verona 1-0. Per i neroverdi si tratta della seconda vittoria consecutiva, arrivata su un campo difficile come quello di Verona.

La partita è stata equilibrata, con la squadra di Zanetti a fare il gioco e a costruire più occasioni, soprattutto nel primo tempo e a inizio ripresa. Decisivo il portiere Muric, che ha confermato di essere una delle migliori sorprese tra i pali in questo avvio di campionato.

Nonostante la pressione gialloblù, a sbloccare il match è stato il Sassuolo: sugli sviluppi di un calcio di rigore, Pinamonti si è visto respingere il tiro da Montipò, ma sulla ribattuta non ha sbagliato, firmando l’1-0 che ha regalato la vittoria ai neroverdi.

Continua così il momento positivo della squadra di Grosso, che si allontana dalle zone basse della classifica. Per il Verona, invece, è la seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro la Roma, la terza se si considera anche l’eliminazione in Coppa Italia.

Il tabellino:

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Núñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar (31′ st Niasse), Gagliardini (21′ st Akpa Akpro), Bernede (32′ st Sarr), Bradaric (41′ st Kastanos); Giovane (40′ st Mosquera), Orban.
A disp.: Perilli, Castagnini, Valentini, Slotsager, Ebosse, Bella-Kotchap, Cham, Santiago, Ajayi. All.: Zanetti

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx (15′ st Thorstvedt), Matic, Koné (37′ st Iannoni), Volpato (14′ st Pierini); Pinamonti (42′ st Cheddira), Laurienté (15′ st Fadera). A disp.: Satalino, Turati, Candé, Romagna, Coulibaly, Odenthal, Boloca, Lipani, Skjellerup, Moro. All.: Grosso

Arbitro: Fourneau

Marcatore: 26′ st Pinamonti (S)

Ammoniti: Grosso (S), Serdar (H), Cheddira (S), Pierini (S), Muric (S), Belghali (H)

