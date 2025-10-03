NewsCalcioRadio e Tv

Riascolta (02/10/25) Calcio Sprint su Radio Ibr Scampia si è parlato di Napoli Genoa con Marco Liguori

By Giuseppe Sacco
0

 

Calcio Sprint ore 21.00

Ha condotto  Gabriella Calabrese

 

In  studio da Napoli  i  redattori Emanuela Menna e Gianni Esposito

 

 

 

Collegamento esterno   con il Direttore di pianetagenoa1883.it  Marco Liguori

 

 

Alla regia e cura fonica  Emanuele Arinelli– Supervisor Valerio Granato

