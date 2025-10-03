NewsCalcioIn Evidenza

“Quando si parla di stadio “Maradona” ho sempre la sensazione che si parli di qualcosa di aleatorio”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuta la giornalista del Corriere della Sera Monica Scozzafava:

 

“La proroga della convenzione dello stadio “Maradona” penso sia la soluzione più pratica e più fattibile. Non credo alla vendita, perché significherebbe una trattativa e conciliare poi posizioni molto diverse. Soprattutto i tempi potrebbero essere molto lunghi. Quando si parla di stadio “Maradona” ho sempre la sensazione che si parli di qualcosa di aleatorio.

 

Il Napoli mercoledì ha dato una risposta convincente e di carattere. Spesso in questa città si mettono in discussione cose che non andrebbero discusse. Il Napoli sa come giocare certe partite, serve mettere al centro del villaggio la squadra e non il singolo. Conte ha dato un’impronta molto decisa alla squadra.

 

Le forti personalità di Conte e De Bruyne possono fare le fortune del Napoli. Sarebbe un errore far diventare queste due individualità un problema.

De Bruyne ha vinto tutto e sono sicura che non vuole vincere per se stesso, ma per la squadra”.

