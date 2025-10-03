NewsCalcioRadio e Tv

Pengue: “De Bruyne? Chi mette in dubbio che sia un fuoriclasse, non l’ha mai visto giocare”

By Emilia Verde
Salvatore Pengue, a Radio Crc, ha parlato tra le altre cose di Kevin De Bruyne, sottolineando in particolare tre punti.

 “Quando inizialmente abbiamo parlato di De Bruyne, abbiamo detto una cosa: in questo momento, Kevin deve fare un percorso inverso. Per me è semplice dirlo perché per 10 anni ho giocato a Poker e, molte volte, ho dovuto abbassare i miei livelli di pensiero, con la massima umiltà. Il calcio è un gioco di squadra e Kevin De Bruyne fa calcio associativo. Se non è messo nelle condizioni di poter tirare fuori quelle che sono le sue caratteristiche, ahimé, diventa paradossalmente meno forte di un giocatore ‘normale’. De Bruyne ha bisogno di percepire i tempi di una squadra con cui gioca da poco. Lo specchio di De Bruyne sono le parole di Neres quando, in un’amichevole al ritiro di Dimaro, diede una palla illuminante a Neres e lui non la capì neanche. David allora disse una cosa: “Noi dobbiamo essere pronti a capire questo cos’ha in testa”. Perché è quello, ad oggi, il problema del Napoli. Chi mette in dubbio che sia un fuoriclasse, non l’ha mai visto giocare. Questo percorso di crescita è obbligatorio e necessita di un tempo congruo per potergli dare tre cose:
1. Conoscere i suoi compagni;
2. Che i suoi compagni conoscano lui;
3. Inglobare ritmi e spaziature di un nuovo campionato.
Se non siamo pronti a dare questo a De Bruyne, allora farà solo prestazioni peggiori. Lui è uno che ha giocato 10 anni nel campionato più allenante, più forte e competitivo del mondo e per lui è un problema giocare quando non riesce a conoscere determinate cose della partita. Perché non esiste, ad oggi, la comparazione con Modric? Perché Allegri ha consegnato le chiavi della regia a Luka Modric che gioca in una porzione di campo dove decide i tempi. De Bruyne, invece, gioca in una zona dove i tempi sono imposti dai suoi compagni.
Il Napoli è tra i pochissimi club a fare due ritiri e fare un lavoro importantissimo a secco. Kevin arriva da 10 anni di ritiri del Manchester City che è solo pallone. Diamogli anche questo. Se conoscete De Bruyne è devastante nell’intensità, è velocissimo, ad oggi non lo è perché probabilmente sta ancora scaricando le preparazioni fortissime, ancor più quelle di Conte”.
