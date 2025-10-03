Paganini: “Secondo me il vero antagonista del Napoli è il Milan”

“Cambio in panchina alla Juventus? Se ci fosse ancora Giuntoli, vi direi di tenere d’occhio Spalletti. Con la nuova dirigenza, non saprei. In questo momento Tudor è sul banco degli imputati; se non fai risultati oggi il primo ad essere messo in discussione è l’allenatore, che comunque ha dei meriti, come quello di aver fatto i punti, e poi la questione Vlahovic, che con Tudor sta facendo bene. Ci sono situazioni da rivedere sui gol subiti, ma anche carenze di mercato perché la Juve in sede di mercato negli ultimi giorni ha speso oltre 40 milioni di euro e avrebbe bisogno ancora di un laterale destro o di un centrocampista. Quando le cose non vanno bene, io credo che non sia così solido il discorso su Tudor. Lewandowski in Italia? Bisogna aspettare i 40 anni, come Modric (ride, ndr). Noi siamo diventati il campionato degli amarcord, quest’anno ci sono Modric, Dzeko, Immobile e si parla di un ritorno di Milinkovic-Savic. Prima eravamo il campionato dove arrivavano le grandi stelle, oggi siamo dietro la Turchia quindi due domande bisognerebbe farsele.