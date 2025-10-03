Ordine: “A Milano qualcuno dovrebbe mangiarsi le mani per Hojlund“

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Franco Ordine: “Che meraviglia De Bruyne. Il titolo giusto sarebbe “State zitti”. La prova del belga ha messo a tacere tante critiche. Conte ha spiegato in maniera molto semplice quali sono le due opzioni di natura tattica che adotterà per esaltare meglio il Napoli. Ossia il 4-1-4-1 che abbiamo visto all’inizio e poi il 4-3-3 con il quale gli azzurri hanno chiuso la partita contro lo Sporting. I due gol di Hojlund hanno esibito le sue caratteristiche: il contropiede e il rapace dell’area di rigore. Anche in questo caso qualcuno dalle parti di Milano dovrebbe un po’ mangiarsi le mani”.

