A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista di Radio Nostalgia Pino Brenzini, da Genova:

“Non eravamo abituati a vedere un Genoa così brutto. A Bologna avrebbe meritato almeno il pareggio, poi c’è stata un’involuzione molto netta. Con la Lazio c’è stata la prima vera debacle della gestione Vieira in un anno e mezzo. Forse a Vieira manca un po’ Pinamonti, che era il centravanti ideale per questo allenatore.

Il Genoa ha una carenza in attacco, visto che Colombo non ha ancora segnato. Ma ai rossoblu manca anche un centrocampista di qualità, c’è questa carenza che Vieira sta un po’ pagando.

Le due tifoserie?

C’è questa voce di un ripristino di questo gemellaggio. Personalmente ne sarei felice. Sono però dinamiche legate agli ultra nelle quali è difficile entrare. Il Napoli non può temere nulla, se non la voglia di reagire del Genoa”.