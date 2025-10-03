Napoli, Ugolini: “Ecco la probabile formazione del Napoli”

Nel corso di Sky Sport 24, l’inviato da Castel Volturno Massimo Ugolini ha riferito le ultime in vista di Napoli-Genoa. Le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

Factory della Comunicazione

“E’ una probabile formazione da prendere con le pinze, perché oggi c’è stato il primo allenamento dopo l’impegno in Champions e perché alcuni giocatori, uno su tutti Neres, ha fatto vedere cose importanti. Quindi l’ingresso in formazione del brasiliano potrebbe essere un fattore, poi bisognerà se comporterà anche un cambio del sistema di gioco, cioè se si passerà dal 4-1-4-1 al 4-3-3. Sono tutti dubbi che scioglierà nelle prossime 48 ore Antonio Conte.

C’e da dire che ci si aspetta qualcosa di più da McTominay, ma i suoi numeri sono molto simili rispetto a quelli dello scorso anno dopo cinque partite. Un deficit di condizione e anche dalla posizione in campo, sicuramente Hojlund ha caratteristiche diverse da Lukaku e c’è anche De Bruyne li in mezzo, quindi un po’ si pestano i piedi.

Ma sull’assaltatore Mc Tominay Conte non ha dubbi. Qualche dubbio di formazione ce lo portiamo avanti: il ballottaggio Meret-Milinkovic, con l’italiano favorito, e con sicuramente il rientro di Di Lorenzo e forse Olivera. Assenti ovviamente sia Rrahmani che Buongiorno, confermati Beukema e Juan Jesus”.

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte.